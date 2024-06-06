أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 6 يونيو بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الخميس 6 يونيو، إستمرار إنخفاض أسعار الدواجن بأنواعها بمحلات بيع الطيور وكذا اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إنخفاضا طفيفا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 89 جنيها للكيلو الواحد.

إستقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين بالفيوم

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 340 إلى 380 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 95 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها، وسجل كيلو الرومي 120 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 117 جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور والفرنساوي 85 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 135 جنيها وبدون العظم بمبلغ 145 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 110 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 105 جنيها والهياكل 47 جنيها والأجنحة 52 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 140 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب105 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 130جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية الا أن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعكس أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وكذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 165، 175 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر واصلت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.