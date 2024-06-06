ياسمين فؤاد والبلشى يوقعان بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ونقابة الصحفيين

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والأستاذ خالد البلشى، نقيب الصحفيين، على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ونقابة الصحفيين لنشر وتطوير الوعى البيئى لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة، وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال نشر الوعى البيئى من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئى المنشود.

وأكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تلتزم، وفقاً لبنود البروتوكول، بتنظيم صالون ثقافى بنقابة الصحفيين، يتم اختيار موضوعه من قبل اللجنة المعينة لإدارة البروتوكول، ويتم تسجيل وتوثيق الصالون الثقافى ونشره على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بوزارة البيئة، وكذلك إعداد برامج تدريبية فى الموضوعات البيئية المختلفة، و تنفيذ ندوات وورش عمل شهرية للصحفيين عن الموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات الوطنية والعالمية، تنظيم رحلات ميدانية للسادة الصحفيين لزيارة محميات المنطقة المركزية، إعداد الدراسات الخاصة بتحويل مبنى نقابة المهن الصحفية إلى مبنى أخضر صديق للبيئة، وذلك من خلال السادة الخبراء بوزارة البيئة.

وقد اتفق الطرفان على التنسيق لتنفيذ حملات إعلامية بيئية مختلفة فى الموضوعات البيئية المختلفة، إعداد ملفات علمية للموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات البيئية لنشر موضوعات وحوارات صحفية بمختلف الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية. ومن جانبه أكد الأستاذ خالد البلشى أن نقابة الصحفيين تلتزم بتقديم الدعم اللوجيستى والقاعات الخاصة بنقابة الصحفيين لتنفيذ برامج تدريبية لشباب الصحفيين لبناء كوادر صحفية تتخصص في الصحافة البيئية وتأهيلها في مجال التوعية البيئية، وتنظيم الصالون الثقافى ودعوة السادة كبار الكتاب له، حيث سيشارك به قيادات وخبراء وزارة البيئة، مع القيام بالتغطيات الإعلامية للموضوعات البيئية و تقديم المبادرات والأفكار حول إطلاق حملات إعلامية وصحفية؛ لنشر الوعى والثقافة البيئية في المجتمع، من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.



