جمعية كتاب البيئة والتنمية تطلق ورشة عمل لرفع القدرات الإعلامية للجمعيات الأهلية

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين حرص النقابة على التعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية للقيام بالدور المنوط بها في نشر الوعى البيئي ، ودعم الصحافة البيئية لتقديم محتوى منضبط حول المفاهيم والقضايا البيئية وطرق التعامل السليم معها.

جاء ذلك خلال إفتتاح النقيب والدكتور محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية ورشة العمل التدريبية الاولى لبناء مهارات التوثيق والاتصال بنقابة الصحفيين والتى تنظمها الجمعية بالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة / مرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) بحضور غادة أحمدين مساعد المدير الوطنى لبرنامج المنح الصغيرة وذلك فى إطار بدء أنشطة وفاعليات مشروع إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار الذى فازت به جمعية كتاب البيئة ضمن ١٦ مشروعا بيئيا .

ورحب النقيب بالمتدربين فى مركز التدريب الذى شهد تطويرا مؤخرا ويملك خطة تدريب جيدة للتشبيك مع كافة الجهات والتعريف بدور النقابة.

من جانبه ، أكد الدكتور محمود بكر على إستكمال مسيرة العمل والعطاء لنشر الوعى البيئى ورفع قدرات الصحفيين وترسيخ مبادىء التربية والثقافة البيئية المتكاملة لكافة فئات المجتمع من خلال منابرنا سواء صحف أو مجلات أو مواقع وبوابات ألكترونية أو من خلال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة غير المتخصصين لدعم أنشطتهم من الناحية الاعلامية اعتمادا على خبرائنا من رواد المهنة وأعضاء الجمعية.

وتابع بكر "تنطلق اليوم أولى أنشطتنا من خلال مشروعنا "إدارة المعرفة والاتصال وتحفيز الابتكار" بورشة العمل التدريبية لبناء مهارات التوثيق والاتصال للجمعيات الأهلية المشاركة بالمرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية (جيف)، مشيرا الى أن تحقيق النجاح والتطوير والإبداع لن يحدث إلا بدعم وتشجيع القائمين على العمل البيئى والأهلى فى مصر وفى مقدمتهم وزارة البيئة من خلال الفكر المستنير للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، موجها الشكر لرائد العمل الأهلى البيئى والتنموى الدكتور عماد الدين عدلى لدعمه المستمر للانخراط بفاعلية فى الأنشطة والفاعليات المرتبطة بالعمل المجتمعى، و لفريق عمل البرنامج والمكتب العربى.. متطلعا إلى إستمرار الدعم والتشجيع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح بكر أن الهدف من ورشة التدريب هى بناء قدرات الجمعيات الاهليه فى مجال مهارات الاتصال والتوثيق المرئى والمكتوب والمسموع وإعداد المواد اللازمة للنشر الاعلامي لمساعدتهم في التوثيق الجيد لانشطتهم شكلا ومضمونا و زيادة مساحات النشر الاعلامى وتنشيط عملية التوثيق برمتها، وكذلك رفع قدراتهم حول مهارات الاتصال المباشر وإدارة وسائل التواصل الاجتماعى، بمعنى التوثيق الاعلامي بأشكاله المختلفة مثل التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو وكتابة الاخبار، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعى واختيار قصص النجاح وتحفيز الابتكار.

وأضاف بكر أن المشروع سيصدر قريبا نشرة صحفية الكترونية تعتمد على الأخبار والتقارير والصور التى سترسل من المتدربين على كيفية صياغتها وستكون تجربة حية لتعامل الجمعية مع الاعلام.

وطالب الدكتور محمود بكر بالوقوف دقيقة حداد على روح الزميلة العزيزة والصحفية القديرة الأستاذة ليلى مرموش رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية سابقا والتى توفت منذ أيام.. فقد كان لها بصمات ومواقف فى مسيرة العمل الصحفى فى مجال البيئة والتنمية والعلوم.

من جانبها، وجهت غادة احمدين مساعد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة الشكر لنقابة الصحفيين لاتاحتها الفرصة لاستضافة تدريب المشاركين من الجمعيات الاهلية..مؤكدة أهمية هذه الورشة فى تدريب الجمعيات الاهلية على العمل الصحفى فيما يخص توثيق أنشطة هذه الجمعيات.

وقالت أحمدين إن برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية يتم تنفيذه فى الوقت الحالى فى 128 دولة ويدار على مستوى العالم كمشروع واحد كبير بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وفقا للقواعد المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية فى كل دولة، ودائما كان تواجهنا مشكلة توثيق الجمعيات الاهلية فى مصر للانشطة التى تنفذها من حيث نوعية الصور أو الاخبار وهناك مشروعات تخص الجمعيات الاهلية فى مصر يتم عرضها فى البرنامج العالمى أفضل بكثير من دول أخرى ولكن العائق هو كيفية إظهار وترويج هذه الانشطة التى تتم ولم يكن هناك تركيز على التوثيق لذلك بدأنا نركز على هذه النقطة

عند تنفيذ الانشطة و توثيقها يشكل جيد من خلال خبر أو فيديو قصير كل اسبوع بحيث يكون هناك منتج اعلامى جيد من هذه المشروعات على المستوى المحلى والوطنى والعالمى يمثلنا فى الخارج.

من جانبه، أكد جمال غطاس مدير مركز التدريب بالنقابة حرص النقابة على بذل كل جهد من شأنه أن يرفع الاداء المهنى فى المجتمع كله سواء داخل النقابة أو خارجها ..لافتا الى ان هناك ثلاثة أشياء رئيسية من شأنها تشكيل صحافة المواطن هى الكتابة والمهارات الاساسية ، والصحافة المرئية القائمة على الفيديو والموبايل بالاضافة الى انتاج المحتوى الرقمى والسوشيال ميديا للنشر والتفاعل مع الجمهور .

وتتناول الورشة، خلال عدد من الجلسات التى يحاضر فيها أساتذة الجامعات والصحفيين، عددا من الموضوعات أهمها

إعداد وكتابة الأخبار، التوثيق المكتوب، والتوثيق المسموع والتواصل مع الإعلام، والتوثيق المرئي ويشمل التصوير الفوتوغرافي والفيديو، التعامل مع وسائل ومنصات التواصل الاجتماعى، مهارات الاتصال المباشر، أنواع وأدوات كتابة المحتوى لمنصات التواصل، أنواع المحتوى وصناعة الهاشتاج والتريند على منصات التواصل الاجتماعى، أهمية صحافة الفيديو، مبادىء تكوين المادة الفيلمية وتقنيات التصوير السريع، استخدام أدوات المونتاج اللحظى عبر الانترنت، صحافة الفيديو كاميرات مستقلة، هواتف محمولة.