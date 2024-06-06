للسيطرة على الحدود.. بايدن يطرح قيودًا على المهاجرين (فيديو)

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أخيرًا مرسومًا فيدراليًا يقضي بترحيل المهاجرين إذا لم يقدموا طلبًا للجوء، لافتًا أن مسألة الهجرة تقف أمام الحكومات التي تتوالى على البيت الأبيض، لكن قضية الهجرة خلال الأشهر الماضية، كانت حديث الشارع الأمريكي واتخذها دونالد ترامب وحملته الانتخابية للنيل من "بايدن".

300 ألف من المهاجرين غير الشرعيين:

أضاف خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وآية الكفوري، أنه في شهر نوفمبر فقط كان هناك أكثر من 300 ألف من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الحدود مع المكسيك وتكساس بواقع 10 آلاف في اليوم الواحد.

المواطن الأمريكي شعر بتغير كبير في الوظائف والحصول على العمل:

لفت أن المواطن الأمريكي شعر بتغير كبير في الوظائف والحصول على العمل، حتى أن ساعة العمل انخفضت للغاية، وأصبحت البطالة أكثر من بداية العام، موضحًا أن المرسوم الذي وقعه "بايدن" جاء بعد مداولات كثيرة مع المستشارين الذين أكدوا له أن مسألة الهجرة يتحدث عنها "ترامب" والشارع الأمريكي.

جدير بالذكر أن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ريشي سوناك وكير ستارمر، أنشطة حملتيهما الانتخابية غداة مناظرة تلفزيونية محتدمة اختلفا فيها حول الهجرة والاقتصاد والرعاية الصحية. وقبل 29 يومًا من موعد الانتخابات التشريعية في الرابع من يوليو (تموز)، ينتظر ذهاب زعيمَي الحزبين الرئيسيين إلى بورتسموث بجنوب إنجلترا للمشاركة في احتفالات مع المحاربين القدامى وعسكريين وأفراد من العائلة الملكية، من بينهم الملك تشارلز الثالث، وولي العهد الأمير ويليام. وبعد بداية حملة انتخابية صعبة، ظهر رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك في موقع الهجوم خلال المناظرة التلفزيونية الأولى التي تواجه فيها مساء الثلاثاء مع زعيم حزب العمال.

تواجه سوناك وستارمر للمرة الأولى منذ إعلان موعد الانتخابات في مناظرة محتدمة، عدّها رئيس الوزراء فرصة لتضييق الفارق الكبير في استطلاعات الرأي بينه وبين زعيم المعارضة كير ستارمر. وتتوقع استطلاعات للرأي هزيمة مدوية للمحافظين، قد يخسر على إثرها عشرات المقاعد في البرلمان.

وبدا أداء سوناك متفوقًا على ستارمر، رغم تراجع فرص حزبه. وطوال المناظرة أكد أن «حزب العمال»، الذي يتموضع في اليسار الوسط: «ليست لديه خطة» للبلاد، مشددًا على أنه سيُكلّف الأسر البريطانية ضرائب تتجاوز قيمتها 2000 جنيه إسترليني سنويًا.