بايدن يهنئ مودي على فوزه "التاريخي" في الانتخابات العامة بالهند

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتحالف الديمقراطي الوطني على الفوز التاريخي في الانتخابات العامة في الهند.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن بايدن أشاد أيضًا بشعب الهند لمشاركته في أكبر ممارسة ديمقراطية في تاريخ البشرية، حيث توجه ما يقرب من 650 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع للتصويت.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والعالمية بين الولايات المتحدة والهند وتعزيز رؤيتهما المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمزدهرة.

كما ناقشا زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان المرتقبة إلى عاصمة الهند، نيودلهي، لتنخرط الحكومة الجديدة في الأولويات المشتركة الثنائية، بما في ذلك الشراكة التكنولوجية الاستراتيجية الموثوق بها.

لافروف يختتم جولته الإفريقية ويصل إلى سان بطرسبرج لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى مدينة سان بطرسبرج، وذلك للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن لافروف قام خلال جولته الإفريقية، بزيارة غينيا وجمهورية الكونغو وبوركينا فاسو وجمهورية تشاد، حيث زار الدولتين الأخيرتين للمرة الأولى.

وسيعقد وزير الخارجية الروسي، اجتماعات مع نظرائه الأجانب على هامش المنتدى.

ويحضر المنتدى ممثلون من العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك تشاد وبوركينا فاسو، بمشاركة وفود من أكثر من 130 دولة.

ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، ويتبنى المنتدى هذا العام موضوع "تشكيل مجالات جديدة للنمو باعتبارها حجر الزاوية في عالم متعدد الأقطاب".

البرلمان العربي يدين مسيرات الأعلام واقتحام المستوطين المسجد الأقصى

أدان البرلمان العربي، مسيرة الأعلام الاستفزازية التي تجوب شوارع القدس واقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، معتبرًا ذلك اعتداء سافرا على المقدسات الإسلامية والمسيحية والوضع القائم في المدينة المحتلة.

وحذر البرلمان العربي - في بيان صحفي اليوم الخميس - من إجراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس، والانتهاكات اليومية التي يقوم بها في المدينة، والتي هدفها تغيير الطابع الثقافي والتاريخي والحضاري العربي والإسلامي بها.

ونبه البرلمان العربي، إلى أن كيان الاحتلال الغاشم يستغل عدوانه السافر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة للمضي قدما في تهويد المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن "ما أعلنه الوزير المتطرف في حكومة كيان الاحتلال، بن غفير عن نيته المشاركة في المسيرة ودعواته لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في العالم واعتداء صارخا على الوصاية الهاشمية في القدس.

وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الأفعال الممنهجة والتي تغذي الصراع الديني وتؤجج المشاعر وتزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، وخلق حالة من عدم الاستقرار والعنف.

وطالب البرلمان العربي، بتفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، مجددًا دعوته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والممارسات ووقفها والتدخل من أجل وضع حد لها.