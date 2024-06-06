كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية.

القبض على صاحب سيارة طمس اللوحات بالقليوبية

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية) وتبين ارتكاب مخالفتى"طمس اللوحة الخليفة للسيارة - السير بدون رخصة قيادة" .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ومن جهة اخرى تواصل النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق داخل مركز شباب الوفاء والامل بالهرم، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستمعت لأقوال شهود العيان في الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحريات الأولية، أن ماس كهربائي بأحد الوصلات الداخلية تسبب في نشوب الحريق والذي امتد إلى الأشجار، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء امتد إلى الأشجار بمركز شباب الوفاء والأمل التابع لوزارة الشباب والرياضة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم.