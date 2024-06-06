إعلام لبناني: إصابات باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في ساحة عيترون جنوب البلاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام لبناني، يوجود إصابات باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في ساحة عيترون جنوب البلاد.

جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية في بيروت، أعلنت أنه لا يوجد إصابات في صفوف طاقمها بعد حادث إطلاق النار عليها اليوم.

انتشار أمني مكثف بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت

وكانت عناصر قامت بإطلاق نار بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت، مع وجود انتشار أمني مكثف بمحيط السفارة الأمريكية في بيروت بعد إطلاق نار حولها.

وكان اندلع حريق في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تظاهرات شهدتها الشوارع عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي أسفر عنه عدد كبير من الشهداء.

وشهد محيط السفارة في بيروت مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين المتضامنين مع قطاع غزة، والمنددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه أعلن الجيش اللبناني، تعرض السفارة الأميركية في بيروت، لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.. مشيرة إلى أن عناصر الجيش المنتشرة في المنطقة ردت على مصادر النيران.

وأوضح الجيش، في بيان اليوم الأربعاء وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن مُطلق النار تعرض للإصابة وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وتجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

ومن جهتها، أوضحت السفارة الأمريكية في لبنان، أنه تم إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة، وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والفريق الأمني ​​في السفارة، لم تحدث أي خسائر، مؤكدة أن التحقيقات مازالت جارية حتى الان.

أمريكا حذرت رعاياها من السفر إلي بيروت وسمحت بمغادرة أفراد عائلات الموظفين الحكوميين

وكانت أمريكا حذرت رعاياها من السفر إلي بيروت، وسمحت بمغادرة أفراد عائلات الموظفين الحكوميين في الخارجية الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ في لبنان، وذلك مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء بأنه سيكون "يوم غضب غير مسبوق" ضد الكيان الصهيوني وزيارة بايدن لها، عقب المجزرة المروعة التي نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة.

