لبنان يكشف عن دوافع منفذ هجوم السفارة الأميركية

أطلق شخص سوري الجنسية النار، اليوم أربعاء، على السفارة الأميركية في لبنان قبل إطلاق النار عليه وتوقيفه، وفق ما أعلن الجيش اللبناني، فيما نقل مصدر قضائي عنه قوله إنه فعل ذلك "نصرة لغزة".

وأكدت السفارة الأميركية الواقعة شمال بيروت، أن طاقمها بخير لكنها أغلقت أبوابها خلال اليوم.

لكن بحسب مصدر أمني تحدث لوكالة "فرانس برس"، فإن "موظفاً لبنانياً أصيب بعينه بنيران المهاجم".

وذكر الجيش اللبناني في بيان "تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية".

إصابة مطلق النار

وأضاف "رد عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وأفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس" بأن مطلق النار الذي أصيب بجروح خطيرة، قال إنه "نفذ العملية نصرة لغزة"، حيث تدور حرب منذ ثمانية أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

المهاجم نفذ العملية بمفرده

وقال المصدر الأمني بدوره لـ"فرانس برس" إن المهاجم وهو مقيم في مجدل عنجر في البقاع شرق لبنان، نفّذ العملية "بمفرده"، مضيفاً أن القوات الأمنية أوقفت شقيقه ووالده وخمسة أشخاص آخرين هم على معرفة به.

وأعلنت السفارة الأميركية من جهتها تسجيل إطلاق نار "بالقرب من مدخل" مجمّع السفارة المحصن. وأضافت في منشور على موقع "إكس" أنه "بفضل ردة الفعل السريعة" لقوات الأمن اللبنانية وفريق أمن السفارة، "فإن طاقمنا بأمان".

توقيف جميع المتورطين

وانتشر الجيش اللبناني في محيط السفارة وقطع الطرق المؤدية إليها.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدوره أنه تبلغ من مسؤولين أمنيين بأن "الوضع مستتب، وأن التحقيقات الكثيفة بوشرت لجلاء ملابسات الحادث وتوقيف جميع المتورطين"، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه، موضحاً أن السفيرة ليزا جونسون خارج البلاد.