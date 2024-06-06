مدرب بوركينا فاسو يتحدث عن مواجهة منتخب مصر اليوم

أكد براما تراوري المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو أن الفريق جاهز لمواجهة منتخب مصر، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة لـ التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال تراوري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد البوركيني لكرة القدم عبر "فيس بوك": "معسكر المنتخب في الدار البيضاء بالمغرب كان إيجابيا وحقق أهدافه، والجميع شارك وسط أجواء رائعة في التدريبات مشيرا الي ان منتخب بلاده في كامل جاهزيته للمباراة ولاعبوه لا يخشون مواجهة الفراعنة .

ووصلت بعثة بوركينا فاسو الي القاهرة امس الاول الثلاثاء قادمة من الدار البيضاء وادي الفريق مرانه الرئيسي امس استعدادا للمباراة .

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وخلفه منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط ، ويأتي في المركزين الرابع والخامس سيراليون وإثيوبيا بنقطة واحدة، فيما تتذيل جيبوتي الترتيب بدون نقاط.