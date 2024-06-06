محاذير للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، محاذير يجب أن يتجنبها الطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 بأيام.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

محاذير قبل امتحانات الثانوية العامة 2024