محاذير للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، محاذير يجب أن يتجنبها الطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2024 بأيام.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.
محاذير قبل امتحانات الثانوية العامة 2024
- السهر لفترات طويلة والاستيقاظ متأخرا؛ بل يجب عليه إعادة تنظيم مواعيد نومه واستيقاظه على نفس مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.
- عدم التدريب على كتابة بياناته بأوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 وخاصة تظليل رقم النموذج أو تظليل رقم الجلوس (يفضل أن يطبع الطالب ورق الإجابة من الإنترنت والتدريب على كتابة بياناته من الآن).
- تضييع الوقت بالذهاب إلى أكثر من مدرس خاص لشرح نفس المادة غير المضافة بالمجموع بل يكفي معلم واحد وشرح واحد حتى لا يتشتت الطالب.
- عدم حل النماذج الامتحانية سواء النماذج الاسترشادية أو امتحانات الثانوية العامة بالأعوام السابقة ليتعرف على طبيعة الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.
- تكاسل الطالب عن التعرف على وفهم معانى بعض الكلمات فى أسئلة بعض امتحانات الثانوية العامة 2024 التى يتدرب عليها؛ حيث قد تتضمن بعض الأسئلة كلمات جديدة على الطالب قد يؤثر عدم فهمه لها على إجابته الصحيحة على الاسئلة، لذلك لا بد أن يعرف الطالب معناها بشكل صحيح لأنها قد تأتى في الامتحان.
- عدم التدريب على الحل الكتابي للأسئلة المقالية والاكتفاء بحلها شفاهية؛ فالحل الكتابى هو الوحيد الذي سيمكنه من ضبط مقدار الإجابات المطلوبة بدون زيادة، ولا بد أن يحلها في مساحات إجابة مماثلة لما هو موجود في امتحانات الثانوية العامة.
- الاطلاع على أكثر من مصدر مختلف لمذاكرة أو مراجعة المواد غير المضافة للمجموع، بل لا بد من الاعتماد على مصدر واحد فقط جيد وموثوق به.
- عدم الاطلاع على كتيبات المفاهيم التي يتسلمها في امتحانات الثانوية العامة من الآن بحيث يعرف المفاهيم الموجودة بها ولا يبذل الجهد الكبير في حفظها.
- الاعتماد على مجلدات المفاهيم باعتبارها مصدرا بديلا للكتب والشرح؛ لأن مجلدات المفاهيم تتضمن المفاهيم منفصلة بينما تتضمن الكتب شرحا للعلاقات بين تلك المفاهيم.
- تكرار حل بشكل كتابي الأسئلة التى سبق أن حلها ويعرف إجاباتها كلما وجدها مرة أخرى في نماذج جديدة؛ وعليه البحث عن أسئلة متجددة دائما وأن يعرف إجاباتها.
- التركيز على حل التدريبات عقب كل وحدة أو كل فصل بالكتاب وإهمال حل امتحانات الثانوية العامة.
- عدم الرجوع إلى استذكار أجزاء الدروس التى لم يستطع حل الاسئلة المتصلة بها في امتحانات الثانوية العامة أو النماذج.