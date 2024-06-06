عاجل
بالأسماء.. هشام نصر يعلن صفقات سلة الزمالك للموسم الجديد
الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

طرق الاستفادة من امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير الأساسية

عاصم حجازي الخبير
عاصم حجازي الخبير التربوي

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، نصائح للطلاب بكيفية الاستفادة من امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير الأساسية. 

وأوضح الخبير التربوي أن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع تعد فرصة جيدة للطلاب لعدة أسباب. 

طرق الاستفادة من امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير الأساسية 

  1. فرصة جيدة للتخلص من قلق امتحانات الثانوية العامة 2024 واكتساب الثقة بالنفس.
  2. فرصة جيدة للتدريب على نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.
  3. تساعدك على التدرب على تنظيم وقتك في أيام امتحانات الثانوية العامة 2024 وداخل اللجنة .
  4. تساعدك على اكتشاف نقاط الضعف في أدائك في عملية المذاكرة والمراجعة وعلاجها قبل الامتحانات الأساسية.
  5. تساعدك على التعرف على الظروف التي تؤدي فيها امتحانات الثانوية العامة 2024 والتكيف معها قبل الامتحانات الأساسية.
  6. تمنحك مجموعة من المعلومات والمهارات قد تستفيد منها بشكل مباشر أو غير مباشر في الامتحانات الأساسية.
  7. فرصة جيدة لاختبار فعالية الطريقة التي تتبعها في المذاكرة وتعديلها إذا لزم الأمر.
  8. تعمل على بقاء ذهنك نشطا و موصولا بعملية امتحانات الثانوية العامة 2024 .
  9. تعرف أثناءها الإجراءات المتبعة في تنظيم العمل داخل اللجان ومن ثم يمكنك وضع خطة للانتهاء من هذه الإجراءات بشكل أسرع واستثمار وقتك داخل اللجنة بشكل أفضل.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، وتحتوي على جميع الأسئلة موضوعية.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسماح بدخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول. 

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التفتيش الدقيق يجرى على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 باستخدام العصا الإلكترونية. 

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل، أو سماعات، أو ساعات سمارت، أو أجهزة الكترونية”.

مواد متعلقة

غلق باب الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا

إلغاء تفتيش الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية غدًا

تقارب المناهج الدراسية في جامعة القاهرة مع كبرى الجامعات العالمية

الخشت يستقبل وزيري التعليم العالي والشباب لحضور اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات

جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تتقدم 200 مركز داخل تصنيف QS خلال عامين

اجتماع خبراء اليونسكو بمعهد علوم البحار للحد من مخاطر التسونامي

جامعة القاهرة ضمن أفضل 1% من جامعات العالم

الجريدة الورقية