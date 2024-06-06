القنوات الناقلة ومعلقين مباراة السعودية وباكستان اليوم

يحل منتخب السعودية ضيفًا على نظيره الباكستاني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب المجموعة والاقتراب خطوة من حسم بطاقة التأهل للمونديال.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من طاجيكستان والأردن وباكستان.

ويحتل منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تأتي باكستان في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

موعد مباراة السعودية وباكستان اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد باكستان في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبو ظبي، 4:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة ومعلقين مباراة السعودية وباكستان :

ومن المقرر أن تذاع مباراة السعودية ضد باكستان عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين، كما ستنقل عبر شاشة Alkass Two HD بصوت المعلق سمير المعيرفي.