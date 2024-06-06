الرئيس الكوري الجنوبي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاستفزازات الكورية الشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الخميس إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستفزازات الكورية الشمالية، مُتعهدا بحماية الشعب من خلال الاستعداد العسكري الصارم والتحالف القوي مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال الخطاب الذي ألقاه يون؛ بمناسبة يوم الذكرى في مقبرة سول الوطنية، وسط توترات شديدة بعد أن علقت كوريا الجنوبية بالكامل اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين لعام 2018؛ ردا على إرسال كوريا الشمالية بالونات مليئة بالقمامة عبر الحدود الأسبوع الماضي.

وأوضح يون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه سيتم الحفاظ على استعداد عسكري صارم وسيتم الرد على الاستفزازات بحزم وبصورة ساحقة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت الآن الدولة الأكثر إشراقا في العالم، في حين تظل الأراضي الواقعة شمال خط ترسيم الحدود العسكرية هي الأكثر ظلمة في العالم.

ومنذ الأسبوع الماضي، أرسلت (بيونج يانج) ما يقرب من 1000 بالون يحمل القمامة إلى الجنوب فيما وصفته بأنه إجراء انتقامي ضد حملات المنشورات المناهضة لبيونج يانج من قبل نشطاء في سول، كما حاولت التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالقرب من الحدود البحرية الغربية.

بدء التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي العاشرة في هولندا

فتحت مراكز الإقتراع أبوابها امام الناخبين في هولندا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي العاشرة والتي تستمر حتى 9 يونيو الجاري.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الخميس/ - أنه من المقرر أن ينتخب نحو 373 مليون ناخب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 720 عضوا للسنوات الخمس المقبلة، مضيفة أنه على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، ستجرى الإنتخابات في الدول الأعضاء الـ 26 الأخرى.

وأوضحت الشبكة، أن ارتفاع أسعار الاستهلاك وفقدان القوة الشرائية وزيادة الفوارق الاجتماعية وركود النمو الاقتصادي هي من أولويات الناخبين الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع والتي تصنف بشكل منهجي في مقدمة القضايا التي تشغل الرأي العام وينبغي على الاتحاد الأوروبي معالجتها كأولوية خلال ولايته المقبلة.

ومن المقرر أن يتم فتح صناديق الاقتراع في التشيك وأيرلندا غدا الجمعة، اما بعد غد السبت، سيتم فتح صناديق الاقتراع في إيطاليا ولاتفيا ومالطا وسلوفاكيا.

وفي اليوم الأخير من هذه الانتخابات الأحد المقبل، ستشهد كل من النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، عمليات التصويت في الانتخابات الأوروبية.

وكانت الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي أجريت في مايو عام 2019، شهدت إدلاء ما يزيد قليلا عن 66ر50% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم، بزيادة تزيد عن 8% مقارنة باقتراع عام 2014.

يذكر أن أول انتخابات للبرلمان الأوروبي أجريت عام 1979.

الكويت تدين انتهاك مستوطنين إسرائيليين حرمة المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للمسيرة الاستفزازية التي قادتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأعضاء الكنيست، وأعداد من المستوطنين المتطرفين في مدينة (القدس) الذين انتهكوا حرمة المسجد الأقصى، واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط حماية من قوات الاحتلال؛ مما يؤجج مشاعر المسلمين عبر المساس بمقدساتهم.

واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - هذا الفعل الشنيع الذي يقوض حل الدولتين، ويزكي دوافع الكراهية وأوجه العنف؛ لتجدد دعوتها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته نحو تنفيذ قراراته ذات الصلة بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للمدنيين.

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 17 مسيرة روسية

أكدت الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 17 من أصل 18 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية.

وقالت الأركان الأوكرانية، في بيان حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ اليوم /الخميس/- "في الساعات الأولى من اليوم، هاجمت روسيا منطقة دنيبروتروفسك بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر، بالإضافة إلى إطلاق 18 مسيرة من طراز شاهد".

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة فوق مناطق ميكولايف وخيرسون وزابوروجيا.