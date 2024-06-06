أسعار العملات العربية الرسمية أمام الجنيه اليوم

شهدت أسعار العملات العربية اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، حالة من الاستقرار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه، بالرغم من تصاعد حالة التوتر بالشرق الأوسط.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار العملات العربية بالجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم 6-6-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.68 جنيه للشراء، و 12.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 155.17 جنيه للشراء، 155.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.94 جنيه للشراء، 12.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 126.16 جنيه للشراء، 126.54 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.53 جنيه للشراء، 124.20 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.03 جنيه للشراء، 13.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.98 جنيه للشراء، 67.36 جنيه للبيع.

وتتأثر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالدول العربية باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.