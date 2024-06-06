الباحثة الإسلامية سميرة عبدالمنعم توصي الحجاج بهذا الأمر

أوصت الباحثة الاسلامية سميرة عبدالمنعم، بتقوى الله عزوجل، وامتثال ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وإتمام مناسك الحج، لمن استطاع اليه سبيلا.

وقالت ان المسلم حين يقيم مناسك الحج يحس بالقرب من الله عند بيته الحرام، وتحوم حوله كل معاني الإيمان فتسيطر على مشاعره وأحاسيسه ، فلا يرى حوله إلا توحيد الله وإخلاص العبادة له ، فيحاسب نفسه على أفعاله في بلاده ، وهل صرف شيئاً مما يجب لله لغير الله ، فيتوب ويرجع بقلب سليم وعمل صاف جميل وعقيدة نقية طاهره.

وأضافت ان الحكمة من الحج تدور حول المعنى الذي يربط الإنسان بخالقه، ويصل أهل الأرض برب السماء والأرض، فهو المعنى الذي يليق بالناس أن يجتمعوا عليه دائماً ، لتطهير القلوب من أدناس الشرك ، والأعمال من أرجاس الوثنية.

وأكدت أن الحج موسم كبير لكسب الحسنات، وتكفير السيئات، حيث يقف فيه العبد بين يدي ربه مقراً بتوحيده ، معترفاً بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه ، فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمه ، داعية ضيوف الرحمن بتقوى الله والعلم أن الله تبارك وتعالى يراقبك في جميع أوقاتك وفي كل أحوالك ، واعلم أنك خدمت وكفيت.

وأتمت قائلة: وصيتي لكم حجاج بيت الله الحرام أن تحرصوا على أن يكون حجكم مبروراً، حيث قال صلى الله عليه وسلم ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، مشيرة إلى ان الحج المبرور هو الذي لا تخالطه معصية ، لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا اشر ولا بطر ولا رياء ولا سمعة.