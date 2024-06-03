أهم وأفضل أنواع الحج (شاهد)

كشفت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية، أهم وأفضل أنواع الحج.

وقالت “محمد” خلال تصريحاتها عبر فضائية “الناس”، اليوم الإثنين، حج التمتع هو أفضل أنواع الحج، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع يجب فيه طوفان وسعيان.

وتابعت أن حج التمتع يعني أن تنوى العمرة وتقول "لبيك اللهم نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج"، فإذا نويت العمرة لا بد أن أوديها فى الحج، وبعدها أتحلل من العمرة، إلى يوم التروية، وبعدها أحرم مرة أخرى للحج.

وأضافت محمد : “أما حج القران، فهو القران بين الحج والعمرة فى إحرام واحد، يعنى بحرم فى يوم ٧ أو ٨، ويظل الحاج على إحرامه نهاية الحج”.

وواصلت محمد أن الحاج يختار كيفما يشاء طبقا لما يناسبه، وأفضل الأنواع التمتع والتحلل من الإحرام، وبعدها الإحرام مرة أخرى فى حال ذهابه مبكرا إلى الأراضى المقدسة.

الصحة السعودية تؤكد أهمية أخذ اللقاحات قبل أداء مناسك الحج





وفي سياق آخر، أكدت رئيسة الرعاية الصحية الأولية بتجمع الشرقية الصحي بالمملكة العربية السعودية الدكتورة هدى مهيني على ضرورة زيارة الحجاج للمراكز الطبية لأخذ اللقاحات قبل التوجه لأداء مناسك الحج.

وقالت الدكتورة هدى ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الإثنين ـ إنه يجب على جميع الحجاج مهما كانت حالتهم الصحية التوجه للمراكز الطبية لعمل كافة الفحوصات اللازمة وأخذ التطعيمات المطلوبة قبل الذهاب لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن سرعة انتشار فيروس "كورونا المتحور" تحت الدراسة حاليا، مشددة على أن وزارة الصحة تتابع تطوراته باهتمام بالغ.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية شددت في وقت سابق على ضرورة تلقى اللقاحات والحرص على مبادرة استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها فى تطبيق "صحتي"، وقد وفرتها الوزارة فى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وطالبت بالاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقعها.