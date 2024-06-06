بين الحرب والسلام وأزمات الغرب.. أبرز تصريحات بوتين مع الوكالات العالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه على يقين من أن سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا ستبقى دون تغيير بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًأ أن موسكو ستعمل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأمريكي.

وجاءت تصريحات بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية الذي نظمته وكالة الأنباء الروسية "تاس" لمناقشة العلاقات بين روسيا والغرب والوضع في أوكرانيا والمشاكل الإقليمية، كالتالي:

انني مندهش من أنه ليس ​​فقط في مجال السياسة الدولية، وفي السياسة الداخلية، ولكن أيضًا في السياسة الاقتصادية، ترتكب الإدارة الأمريكية الحالية الأخطاء واحدًا تلو الآخر، بشكل كثيف وسريع، قائلًا: "في بعض الأحيان يكون الأمر مفاجئًا عند النظر إلى ما يحدث".

عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال بوتين إن الرئيس السابق يتعرض للاضطهاد لأسباب سياسية، وهذه الحقيقة تدمر قيادة واشنطن الوهمية في مجال الديمقراطية وحتى النظام السياسي في البلاد.

وردًا على مزاعم تدخل روسيا المزعوم في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، قال:"إن موسكو تراقب كل هذا عن بعد، ولم نتدخل قط في العمليات السياسية الداخلية للولايات المتحدة ولن نفعل ذلك أبدا".

الولايات المتحدة لا تهتم بأوكرانيا وإنما تحافظ على عظمتها فقط

قال إن واشنطن ليس لديها أي قلق بشأن البلاد وشعبها:"لا أحد في الولايات المتحدة يهتم بأوكرانيا، ما يهمهم هو عظمة الولايات المتحدة، التي لا تقاتل من أجل أوكرانيا أو الشعب الأوكراني، ولكن من أجل عظمتها وقيادتها، ولا يمكنهم تحت أي ظرف من الظروف السماح لروسيا بالنجاح، لأنهم يعتقدون أنه في هذه الحالة سوف تتضرر القيادة الأمريكية، وهذا هو المقصد مما تفعله الولايات المتحدة".

بوتين: استخدام واشنطن للدولار الأمريكي كأداة لفرض العقوبات خطأ فادح ويقوض عملتها

وصف بوتين قرار واشنطن باستخدام الدولار الأمريكي كأداة لفرض العقوبات بأنه خطأ فادح، لأنه يقوض الثقة في العملة الأمريكية.

إن روسيا ودول الاتحاد الأوروبي قادرة على حل المشاكل القائمة في العلاقات الثنائية، ولكن زعماء أوروبا يفتقرون إلى الشجاعة والثقة اللازمة للدفاع عن مصالحهم الوطنية، ونتيجة لهذا فإن رفاهية المواطنين الأوروبيين أصبحت الآن في خطر.

جمهورية ألمانيا الاتحادية لم تكن قط دولة ذات سيادة كاملة بعد الحرب العالمية الثانية، لكن اقتصادها يمثل قوة دافعة لأوروبا، وإذا بدأت ألمانيا في "العطس والسعال"، فسوف تصاب الاقتصادات الأوروبية بالمرض.

ستنجو شركة غازبروم من رفض أوروبا توريد الغاز الروسي، إذا أرادت "شراء الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي عبر المحيط بأسعار باهظة" بدلا من ذلك، ولا أرى "منطقا رسميا" في تصرفات أوروبا.

لا أريد الإساءة إلى أي شخص، لكن تدريب صناع القرار في الغرب، بما في ذلك في ألمانيا، يترك الكثير مما هو مرغوب فيه.

الغرب سيتحمل زيلينسكي لتحقيق أهدافها ثم يتم استبداله

اعتقد أن الولايات المتحدة ستتحمل الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حتى ربيع عام 2025، ولكن بعد ذلك سيتم استبداله. والغرب اختار بالفعل "عدة مرشحين" ليحلوا محله.

لا يزال الغرب بحاجة إلى زيلينسكي "للقيام بخطوات معينة"، مثل خفض سن التعبئة، قبل التخلص منه، ويرى بوتين أن حملة التعبئة في أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى تجديد القوات، وتصر الولايات المتحدة على خفض سن التجنيد إلى 18 عامًا.

بوتين: خسائر روسيا بالتأكيد أقل من أوكرنيا