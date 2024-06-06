الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم الخميس

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة حسب آخر تحديثات وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

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أسعار الذهب تواصل الصعود فى التعاملات المسائية

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أسعار صرف الدولار بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الاصفر.
وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيهًا
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25000 جنيهًا
جاءت سعر أوقية الذهب نحو 2342.5 دولارًا.

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