سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم الخميس

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة حسب آخر تحديثات وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الاصفر.

وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3130 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25000 جنيهًا

جاءت سعر أوقية الذهب نحو 2342.5 دولارًا.