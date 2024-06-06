الخميس 06 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

الدولار
الدولار

 أسعار الدولار .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

txt

اخر تطورات أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

txt

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى منتصف التعاملات


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.
وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع
وصل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيها للبيع
جاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع
سجل الدولار فى بنك القاهرة نحو47.57 جنيه للشراء، و 47.67 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع
سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.65 جنيه للشراء، و 47.75 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

اخر تطورات أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى منتصف التعاملات

توقعات بوصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي

أسعار صرف الدولار فى منتصف التعاملات

الجنيه يحقق مكاسب أمام 6 عملات عربية
الجريدة الورقية