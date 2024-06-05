أسعار الذهب تواصل الصعود فى التعاملات المسائية

واصلت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) صعودها خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 5 يونيو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3130 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3130 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3577 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2682 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2086 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25040 جنيهًا.

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الذهب

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التالية بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2335.62 دولار للأونصة، بعد أن تراجعت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2355.50 دولار.

وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين. ومن المقرر نشر بيانات مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وتنتظر الأسواق أيضا تقرير وظائف من المقرر أن يصدر في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية الجمعة لمزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

وقال مجلس الذهب العالمي إن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفع في أبريل، في إشارة على استمرار الشهية القوية رغم ارتفاع أسعار المعدن.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 29.69 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 % إلى 990.24 دولار للأونصة، وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 924.12 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين.

ومن المقرر نشر بيانات مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش. وتنتظر الأسواق أيضا تقرير وظائف من المقرر أن يصدر في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية الجمعة لمزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي.