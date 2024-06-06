موعد مباراة الجزاير وغينيا الليلة.. الموعد القناة الناقلة

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة غينيا، ضمن الجولة الثالثة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن فاز على الصومال وموزمبيق في أول جولتين.

موعد مباراة قطر وأفغانستان

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها على الإنترنت؟

تمتلك قنوات SSC الرياضية حقوق نقل مباراة الجزائر وغينيا على قناة SSC SPORT 5 HD.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة السابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم كلًا من موزمبيق وغينيا وبوتسوانا وأوغندا والصومال.

ويتواجد منتخب الجزائر على صدارة ترتيب المجموعة ولديه 6 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.