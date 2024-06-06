الخميس 06 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس، موضحًا أن يكون الطقس اليوم الخميس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وحتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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رياح جنوبية شرقية 

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقع أن تسود البلاد اليوم الخميس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:50.
الموج في بحر عمان

وتابع، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:11 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 15:43 والجزر الثاني عند الساعة 03:51
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:
أبوظبي 41 26 60 20
دبي 41 28 65 30
الشارقة 40 25 80 25
عجمان 41 28 80 25
أم القيوين 40 24 75 25
رأس الخيمة 41 27 75 20
الفجيرة 36 30 80 20
العـين 45 25 70 20
ليوا 45 23 70 25
الرويس 44 25 70 25
السلع 43 28 70 25
دلـمـا 37 28 80 35
طنب الكبرى / الصغرى 38 30 80 35
أبو موسى 38 30 60 30

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