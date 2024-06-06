اليوم.. استطلاع هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى

يتم الإعلان اليوم الخميس عن موعد أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية وعيد الأضحى المبارك، بعد استطلاع الهلال، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية في بيان لها، وذلك بعد صلاة المغرب.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد يوم وقفة عرفات 2024، موضحًا أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024.

وأكد معهد الفلك، أن غرة شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا توافق الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك 1445 هـ فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024.