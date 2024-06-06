النجف يعكس قوام بوسي (صور)

تنجذب المطربة الشعبية بوسي من أبرز نجمات الفن اهتماما بالموضة وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت ومثال تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع.

وبدت بوسي بإطلالة ساحرة مختلفة ولكنها مواكبة لاحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، تميز بلياقة عالية، صمم من قماش المخمل المطرز بالكامل بحبات النجف، لتبدو مثل القمر مما عكس قوامها الرشيق وانوثتها الطاغية بشكل لافت.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها بشكل واضح.

بوسي

بوسي من مواليد 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية و ممثلة مصرية ، اسمها الحقيقى ياسمين محمد شعبان أمين.

اتولدت بوسى يوم 1 سبتمبر 1981 فى مدينة الزقازيق فى محافظة الشرقيه ، ابتدت حياتها الفنية بأنها تغنى فى الأفراح الشعبية فى محافظة الشرقيه من هيا صغيرة فى سن 16 سنة ، و بعد كده اشتغلت فى كباريهات شارع الهرم .

فى سنة 2012 اتشهرت بوسى بعدما غنت أغنيتها المشهورة آه يا دنيا فى فيلم الالمانى .