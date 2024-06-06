اليوم إنطلاق فعاليات المؤتمر الثاني العلمي لرابطة الميتابوليزم والكلى والقلب بالإسماعيلية

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات جلسات النسخة الثانية لمؤتمر رابطة الميتابوليزم والكلي والقلب والمسجله بنقابة الاطباء بالاسماعيلية، والتي تستمر علي مدار يومين.

وأكد الدكتور هشام متولي رئيس المؤتمر، انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في تمام العاشرة صباحا وحتي السادسة مساءا، الخميس، مشيراً إلى أن المؤتمر يدور عن احدث طرق علاج امراض السكر والغدد الصماء والكلي والقلب للمرضى بالمستشفيات.

وأوضح رئيس المؤتمر، أنه من المنتظر أن يلقي المحاضرات 100 استاذ من اكبر اساتذه السكر والغدد الصماء والكلي والقلب من جميع الجامعات المصرية.

وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر الأولي ، لرابطة قناة السويس للميتابوليزم والكلى والقلب بالشراكة، مع نقابة أطباء الإسماعيلية بأحد فنادق الإسماعيلية، في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد المؤتمر نخبة من كبار أطباء، مختلف التخصصات الباطنة والقلب والكلى من مختلف الجامعات، ضمت : جامعة قناة السويس، جامعة الزقازيق، جامعة المنصورة، جامعة طنطا، ومن مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية برئاسة الدكتور هشام متولي.

وخلال كلمتهم عبروا عن أهمية، الدور الفعال للأطباء البشريين، في النهوض بالمنظومة الصحية، في محافظة الإسماعيلية ومناقشة بعض الأمور الخاصة، التي تواجه الأطباء مثل قانون المسئولية الطبية والإجراءات الخاصة بترخيص العيادات.