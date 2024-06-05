غلق باب الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الخميس، باب تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 بعذر مقبول بسرعة التقدم بالاعتذار قبل انتهاء الفترة المحددة.

واستمرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تلقي الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في ضوء الضوابط المحدة.

ووزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابات الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يوم الأحد الماضي.

جاهزية استراحات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزية الاستراحات للقائمين بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 وسلامة الديسكات الخاصة بالطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تدريب رؤساء اللجان، على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.

ووجه وزير التربية والتعليم مديري المديريات بتوجيه المراقبين بضرورة التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024 وحوكمة عملية الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم فحص طلبات تحويلات الثانوية العامة لهذا العام والتي بلغت 12 ألفا و750 وتم قبول طلبات تحويلات لـأربعة آلاف و824 فقط، وفقًا للضوابط المنظمة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 نحو 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

