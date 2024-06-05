السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل شقيقته في الصف (تفاصيل)

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهم "إسلام.ر" بعد إدانته بقتل شقيقته على خلفية خلافات أسرية، وذلك برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي ومحمد حسن خطاب،

تفاصيل قتل شخص لشقيقته بسبب خلافات أسرية في الصف

بدأت القضية عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا عن حادثة قتل في منطقة الصف، حيث قام المتهم بخنق شقيقته حتى الموت إثر تصاعد خلافات عائلية بينهما. وأفادت التحريات الأولية بأن الحادثة وقعت نتيجة مشاجرة بين المتهم والضحية، حيث فقد المتهم السيطرة على أعصابه وانتهى الأمر بجريمة قتل مأساوية.

استناداً إلى التحقيقات، تم توجيه تهمة القتل العمد للمتهم "إسلام.ر"، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات في دائرة محكمة استئناف القاهرة. وخلال المحاكمة، قدمت النيابة العامة الأدلة والشهادات التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي التي أكدت سبب الوفاة وهو الخنق.

في سياق منفصل، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 25112 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(1222) مخالفة السير بدون تراخيص.(32) دراجة نارية مخالفة.(9079) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(11) مخالفة موقف عشوائى.(1252) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

على صعيد آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمياتمن الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام -المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,2 مليون جنيه) تقريبا.