هذه الأطعمة تبطئ من شيخوخة الدماغ

يتغير الدماغ على مر السنين أكثر من أي جزء آخر من أجزاء الجسم حيث يمر الدماغ في الكثير من المراحل، إلا أن نهاية هذه المراحل هي شيخوخة الدماغ ، وهي أمراً حتمياً يواجهه الجميع في النهاية، إلا أن شيخوخة الدماغ تؤثر على كل شخص بشكل مختلف عن الآخر، ووفقاً للعديد من العوامل ومنها صحة الشخص العامة، والأمراض التي يعاني منها، ونظام الحياة والسلوكيات التي يتبعها.

أفاد علماء من جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه يمكن للعديد من الأطعمة أن تبطئ شيخوخة الدماغ.

وبحسب الدراسة: "تحدد الدراسة الحالية ملفًا محددًا للعناصر الغذائية التي قد تؤخر شيخوخة الدماغ الصحية، ما يحفز على إجراء المزيد من الأبحاث لإنشاء وتأكيد هذه النتائج".

ومن الملاحظ أن هذه المواد تشمل حمض الإيكوسابنتاينويك وحمض الليبويك الموجودين على سبيل المثال في الأسماك والمحار وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس والجوز.

ويقول العلماء: "هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الكاروتينات، وهي أصباغ نباتية تعطي العديد من الفواكه والخضروات لونها المميز، تظهر بشكل بارز في الملامح الغذائية لتأخر شيخوخة الدماغ. وتشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات السبانخ واللفت والذرة والفلفل الحلو والطماطم والبطيخ والجريب فروت والشمام والبروكلي والجزر".

بالإضافة إلى ذلك، فيتامين E والكولين. والأطعمة الغذائية الغنية بالمكسرات والبذور والزيوت النباتية، وأيضًا الخضار والأورواق الخضراء والحبوب.

وبحسب مجلة "Nature Aging"، تقول الدراسة إن الكولين موجود في البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، وكذلك الخضروات وبعض البقوليات.