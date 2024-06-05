بعد وصلة حركات استعراضية .. شاب يدهس عامل بسيارته فى التجمع الأول

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة ملاكى يقودها شاب على طريق التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

دهس عامل في التجمع الأول

وقال أحد شهود العيان على الحادث، إنه في أثناء عبور المتوفى للطريق، يوم 25 مايو الماضي، تفاجأ بسيارة ملاكي يقوم قائدها بأداء حركات استعراضية على الطريق، حيث صدمه مسببا له إصابات خطيرة، استدعت نقله للمستشفى.

وأضاف أن الشاب مكث بالمستشفى قرابة الـ 5 أيام، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذه، وتوفى متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات أن الضحية يدعى حماد خلاف محمد، عامل مقيم بمنطقة القطامية في التجمع الأول، وله محل إقامة آخر بمركز ملوي في محافظة المنيا، وأن السائق المتهم هرب من مسرح الواقعة خشية ضبطه.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8059 لسنة 2024، جنح قسم شرطة التجمع الأول، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهم الهارب.

وفى سياق اخر قرر قاض المعارضات تجديد حبس متهم وزوجته، متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

حيل المستريحين للنصب على المواطنين



وجاء في التحقيقات أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وتخلف المتهمن عن وعدهما ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون، أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد المتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وبقنين الإجراءات وبعد التأكد من صحة البلاغات التي تلقتها الشرطة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة الأدوية وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 2.5 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.