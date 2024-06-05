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الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نصف سكان مصر يعيشون حول خط الفقر.. فيديو

مواطنون في أحد الأسواق
مواطنون في أحد الأسواق

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن خطاب التكليف الرئاسي لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، عبارة عن دعوة لإطلاق مشروع للنهوض الوطني. 

وتابع "عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الأربعاء، أن هناك الحكومات المتعاقبة اهتمت بالتضخم والديون والدعم، وتبادلت نفس الحجج، وإذا عملت الحكومة الجديدة بنفس الطريقة، فهذا سيؤدي إلى إنتاج نفس المشاكل.

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 وأضاف أن خطاب التكليف الرئاسي يتضمن توجيه أشبه بالتوجيه الاستراتيجي الذي صدر من الرئيس الراجل أنور السادات للقوات المسلحة في 1973، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب يتضمن توجيه بضرورة إخراج مصر من المشكلات المتكررة، وضيق العيش إلى بحبوحة في العيش، لتحتل مكانتها بين الأمم المتقدمة.

 وأشار إلى أن نصف عدد سكان مصر يعيش حول خط الفقر، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت دولة لا تحتل مكانة كبيرة في المجال الصناعي مثل تايوان التي تنتج نصف إنتاج العالم من الرقائق الإلكترونية.

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