الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ رئيس الوزراء بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة

هنأ الاتحاد العام للمصريين في الخارج الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة إعادة تكليفة لتشكيل الحكومة وعلى ثقة الرئيس وجاء في التهنئة "إن نجاح كبير تحقق خلال توليكم رئاسة الوزراء في عهد جديد وجمهورية جديدة، فالشكر والتقدير للحكومة المستقيلة، فقد بذلت جهوداً كبيرة وحققت الكثير من الإنجازات رغم التحديات والأزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي".

كما جاء في برقية التهاني لرئيس مجلس الوزراء “والاتحاد العام للمصريين في الخارج بكل فروعه في جميع أنحاء العالم وكل المنتسبين إليه يعرب عن تمنياته بالتوفيق لكم في اختيار الأعضاء الجدد للحكومة من ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم كل أبناء الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية وذلك وفقاً للرؤية الطموحة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة القادمة لوضع مصر فى مكانتها التى تستحقها وسط الدول المتقدمة”.

والاتحاد العام للمصريين في الخارج إذ يشد على أيديكم ويبارك خطاكم يتمنى تشكيل مجلس وزراء جديد حسب الكفاءة والخبرة التي تلبي مصالح الدولة بعيدا عن أية مكاسب اجتماعية أخرى ، وزراء يسعون لتحقيق الخدمات القصوى لأهلهم في مصر وخارجها فما زال لدى أبناء مصر في الخارج تحديات كبيرة وطموحات عظيمة قادرة على إحداث الفرق بشرط وجود المناخ المناسب لهؤلاء وجعل الحكومة توفر مناخاً جاذباً للمستثمرين وأصحاب المال والأعمال منهم ، وكذلك تمكين الدولة منهم فهم سفراء للوطن في الخارج وعاملاً هاماً لجذب الأموال والمدخرات، ومصدرا مهما لتصدير القوى المصرية الناعمة وهي الأدوات التي لا يملك مقوماتها إلا أبناء الوطن في الخارج".

وقد تمنى الاتحاد العام للمصريين في الخارج التوفيق لدولة الرئيس في مهام التكليف والاختيار وتحقيق طموح وآمال الشعب المصري.