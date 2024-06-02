تراجع فى الفراخ واستقرار فى البيض .. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
شهدت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم تراجعا بعد زيادة بشكل ملحوظ، إذ سجلت نحو 89-90 جنيها في المزرعة في المتوسط، فيما استقر سعر كرتونة البيض بعد التراجع.
وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاحد كالتالي:
الفراخ البلدي: 125-145 جنيها للكيلو.
الدواجن الساسو: 120 -130 جنيهًا
الأوراك: بين 100- 110 جنيهًات للكيلو.
البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 200-225 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.
سعر الأجنحة: 70-75 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل: 50-55 جنيهًا للكيلو.
الفراخ الأمهات البيضاء : 85 جنيهًا في المزرعة،و 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك
أسعار البيض
تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 136-145 جنيها بعد 185.
سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيها.
تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 135 جنيها.
سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 136 جنيها للمستهلك.