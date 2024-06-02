تراجع فى الفراخ واستقرار فى البيض .. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم تراجعا بعد زيادة بشكل ملحوظ، إذ سجلت نحو 89-90 جنيها في المزرعة في المتوسط، فيما استقر سعر كرتونة البيض بعد التراجع.



وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاحد كالتالي:



الفراخ البلدي: 125-145 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 120 -130 جنيهًا

الأوراك: بين 100- 110 جنيهًات للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 200-225 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 70-75 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 50-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 85 جنيهًا في المزرعة،و 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار البيض



تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 136-145 جنيها بعد 185.

سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيها.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 135 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 136 جنيها للمستهلك.