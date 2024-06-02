الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تراجع فى الفراخ واستقرار فى البيض .. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم تراجعا بعد زيادة بشكل ملحوظ، إذ سجلت نحو 89-90 جنيها في المزرعة في المتوسط،  فيما استقر سعر كرتونة البيض بعد التراجع.

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ارتفاع أسعار الدواجن بالبورصة المحلية والأسواق.. بكام الفراخ البيضاء والبلدي ؟

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بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم الجمعة


وجاءت أسعار الدواجن اليوم الاحد كالتالي:


الفراخ البلدي: 125-145 جنيها للكيلو.
الدواجن الساسو: 120 -130 جنيهًا
الأوراك: بين 100- 110 جنيهًات للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 200-225 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 70-75 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 50-55 جنيهًا للكيلو.
الفراخ الأمهات البيضاء : 85 جنيهًا في المزرعة،و 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك

 

أسعار البيض


تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 136-145 جنيها بعد 185.
سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيها.
تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 135 جنيها.
سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 136 جنيها للمستهلك.

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