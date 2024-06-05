أسعار الدواجن بتعاملات اليوم الأربعاء بالمزرعة

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 5-6-2024 في الأسواق والمحلات المصرية وارض المزرعة، حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 90 جنيهًا في أرض المزرعة.

وخلال السطور التالية، نرصد معكم التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 90 جنيهًا و112 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية, اسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق وارض المزرعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

اسعار الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 90 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 112 جنيهًا.