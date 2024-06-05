انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية غدًا

تنتهي امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024 غدا الخميس، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويسمح للطلاب بدخول اللجان منذ نصف ساعة للخضوع للتفتيش الدقيق باستخدام العصا الإلكترونية لمنع اصطحاب أية أجهزة إلكترونية تساعد على الغش.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم تلقي شكاوى خاصة بامتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تسير بشكل منتظم دون أي معوقات أو عراقيل.

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وانطلق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات 2562 لجنة، وعدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 181 ألفا و490 عضو داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وتجرى عمليات التفتيش على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أية أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش.

ويرأس الدكتور محمد موسى عمارة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ويتولى الدكتور عمرو بصيلة منصب نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

توجيهات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير جميع الإمكانيات لإتمام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنجاح وانضباط ودون أية مشكلات.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بامتحانات الدبلومات الفنية 2024 مثل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على منع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.