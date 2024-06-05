بدء تاسع أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية

بدأ طلاب مدارس التعليم الفني بمختلف أنواعه، منذ قليل، أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية لليوم التاسع في مواد التخصص.

وسمح للطلاب بدخول اللجان منذ نصف ساعة للخضوع للتفتيش الدقيق باستخدام العصا الإلكترونية لمنع اصطحاب أية أجهزة إلكترونية تساعد على الغش.

وتتابع غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال الامتحانات في جميع المحافظات.

انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وانطلق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات 2562 لجنة، وعدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 181 ألفا و490 عضو داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وتجرى عمليات التفتيش على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أية أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش.

ويرأس الدكتور محمد موسى عمارة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ويتولى الدكتور عمرو بصيلة منصب نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

توجيهات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير جميع الإمكانيات لإتمام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنجاح وانضباط ودون أية مشكلات.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الوزارة تهتم اهتماما بالغا بامتحانات الدبلومات الفنية 2024 مثل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على منع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

موعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية بشكل يومي لمختلف أنواع مدارس التعليم الفني التجارية والصناعية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز حتى يوم 6 يونيو 2024.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.