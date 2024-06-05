الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة التخطيط تشارك بمنتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27

د.هالة السعيد
د.هالة السعيد

اتجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى روسيا للمشاركة بمنتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد تحت عنوان "التحول إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب"، بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

 فعاليات المنتدى

ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدد من الأحداث المنعقدة خلال فعاليات المنتدى، حيث تشارك سيادتها بحدث بعنوان "توسيع وانتشار دول البريكس: فرص جديدة للتعاون التجاري تحت شعار: الانتقال إلى اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب"، وآخر بعنوان دور دول البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

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مساعد وزيرة التخطيط يبحث سبل التعاون مع محافظ جنوب سيناء

وتضم أجندة مشاركات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات المنتدى؛ المشاركة بحدث القيادات النسائية في مجال الاستثمار، وكذلك المشاركة بحدث التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الإستراتيجية الأهداف التنموية.

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ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم.

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