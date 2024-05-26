مساعد وزيرة التخطيط يبحث سبل التعاون مع محافظ جنوب سيناء

التقى السفير هشام بدرمساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اللواء خالد فوده محافظ جَنُوب سيناء لبحث سبل التعاون المشترك في المبادرة، وذلك بحضور أصحاب المشروعات الفائزة من المحافظة، وعدد من المستثمرين.

وخلال اللقاء ثمن السفير هشام بدر المجهودات والدعم التي تقدمه محافظة جنوب سيناء للمبادرة، مؤكدًا حرص المبادرة على الوصول إلى كل مدن وقرى مصر، حرصًا على مشاركة جميع المحافظات والمؤسسات والهيئات الوطنية تطبيقًا لمبادئ الحوكمة المختلفة على رأسهم اللا مركزية، والشمولية، والشفافية في جميع مراحل المبادرة.



وأشاد بدر بالجهد المبذول من قبل محافظة جنوب سيناء، والتطور الملحوظ في مختلف مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلي جودة المشروعات المشاركة من المحافظة بالمبادرة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن المشروعات الموجودة بمدينة شرم الشيخ، منذ استضافتها لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP27، ساهمت مباشرةً في وضع المدينة على الخريطة العالمية كمدينة خضراء ذكية مرنة قادرة على الصمود.

وقال السفير هشام بدر إن تأهل 53 مشروعا من محافظة جنوب سيناء لمرحلة التقييم النهائية بالدورة الثانية من المبادرة يدل على اهتمام المحافظة والعاملين بها ومواطنيها بقضايا تغير المناخ.

كما أوضح بدر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة عالميًا، فهي قادرة على تحويل التحدي المناخي إلى فرصة استثمارية، عن طريق تقديم حلول حقيقية للمشكلات المناخية معتمدة على التكنولوجيا ونابعة من الشارع المصري، مؤكدا دعم المبادرة وتقديم كافة سبل للمشروعات الفائزة من اجل ضمان نجاحهم، واستمراريتهم، ما يعكس التوجه العام للدولة المصرية بوضع البعد البيئي كأحد المحاور الأساسية للتنمية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وفي ختام كلمته أكد بدر السفير هشام بدر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعمل على تقديم مجموعة من الدورات التدريبية، والاستشارات، والدعم التكنولوجي، للمشروعات المشاركه، مشيرا إلى إعداد قاعدة بيانات وخريطة لكل المشروعات المشاركة لربط تلك المشروعات بالمستثمرين، لافتا إلى مشاركة نحو 12 ألف مشروع بالدورة الأولى والثانية من المبادرة.