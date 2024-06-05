سقوط شبكة الاتجار بالعملات الأجنبية في قبضة الأمن

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة السوق السوداء.

الاتجار بالعملات الأجنبية

تفاصيل الواقعة تعود إلى سقوط 3 أشخاص متهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية في قبضة الأمن.

وكشفت التحريات تورط المتهمين في شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمي، فضلا عن إعادتهم بيع العملات الأجنبية في السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير.

وجاء في التحريات أن المتهمين استخدموا سيارة أحد أعضاء الشبكة لتخزين الأموال المتحصلة من هذه التجارة غير المشروعة، ومارسوا نشاط تحويل العملات الأجنبية مقابل عمولة 1٪، وهي خدمة حصرية للبنوك المرخصة.



وضبط رجال الداخلية بحوزة المتهمين هواتف محمولة تحتوي على أدلة تدعم تورطهم في الأنشطة غير القانونية.

اعترافات تجار العملة



واعترف المتهمون بالتهم الموجهة إليهم، وتم حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





وفي سياق منفصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين) بإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمياتمن الحشيش المخدر وزنت 52,5 كيلو جرام -المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,2 مليون جنيه) تقريبا.



انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن مواد غذائية بالسيدة زينب

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية، بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائيّة بمنطقة السيدة زينب.



وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المخزن.



وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية بحلوان

كما كشفت التحريات الأولية بشأن عثور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة، مع وجود آثار تعذيب واضحة على جثمان الفتاة.



وأوضحت التحريات، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، عثر عليها بكورنيش حدائق حلوان بالمعصرة، داخل جوال وملفوفة داخل بطانية ومسجاه على ظهرها وعليها آثار تعرضها لتعذيب وخنق حول العنق.



وأردفت التحريات أن الجثة بها آثار غرز باليد وغرزتين بالساعد من آثار التعذيب التي تعرضت له قبل مقتلها، مع وجود بعض الإصابات الظاهرية على الجسد، كما تبين أنها مكبلة اليدين وراء ظهرها، وتواصل الأجهزة الأمنية الفحص لفك غموض تلك الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالعثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.