فيديو| سمر الحاصلة على المركز الأول بالأقصر في الإعدادية.. والداي هما سر تفوقي

"لما سمعت الخبر اتصدمت، ولم أتمالك نفسي سوى عند دوي صوت الزغاريد تملأ أرجاء المنزل"، هذا ما أوضحته سمر محمد محمود، من مدرسة الدقيرة الإعدادية بأسنا جنوبي الأقصر، والحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية 2024م، على مستوى المحافظة.

أعربت الطالبة عن سعادتها بأن النتيجة صادفت توقعاتها، مؤكدة أنها كانت منذ سير أعمال الامتحانات وكانت تثق في أنها ستحصل على الدرجات النهائية بمواد الشهادة الإعدادية، وذلك نظرًا لحرصها على مراجعة كل امتحان مع والديها اللذين حرصا على تهيئة المناخ الملائم لها طوال العام الدراسي، حتى تتمكن من تحصيل دروسها بتفوق.

"كنت كل ماأدخل امتحان لمادة، أكون واثقة إنه حيكون سهل؛ لإني مخلصة مذاكرة ومراجعة لكافة المواد"، تشير سمر إلى مدى اجتهادها طوال العام الدراسي لافتة إلى أنها كانت تتوقع حصولها على 280 درجة وهي الدرجة النهائية للشهادة الإعدادية.



وبشأن خططها الدراسية، أشارت طالبة المركز الأول إلى أنها رغم حرصها على تحصيل دروسها أولا بأول إلا أنها لم تتخل عن حفظ القرآن الكريم مشيرة إلى أن حرصها على آداء الصلاة إلى جانب اجتهادها، كان هذا سببًا في توفيق الله لها وتحقيق ماكانت تطمح إليه وهو الحصول على المركز الأول بالشهادة الإعدادية.

ولفتت الطالبة إلى أن والديها كانا لهما النصيب الاكبر في تحفيزها على مواصلة تفوقها؛ لتشجيعهما لها باستمرار وتهيئة المناخ المناسب للمذاكرة ومساعدتها في مراجعة دروسها أولا بأول.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اعتمد صباح اليوم الاربعاء نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثاني للعام الدراسي2023/2024

ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر كافة الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً على أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها .