طريقة تحضير صينية سمك بزيت الزيتون.. مفيدة للشعر والبشرة

صينية سمك بالفرن من الوصفات الصحية الغنية بالأوميجا 3 المفيدة للجسم والشعر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بزيت الزيتون والفلفل الحار اللذيذ.

طريقة عمل صينية سمك بالفرن

المقادير

- السمك : 2 كيلو (منظف)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة كبيرة

- بهار : ملعقة كبيرة (بهار المندي)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البطاطس : 3 حبات (مقطعة شرائح)

طريقة التحضير

ضعي زيت الزيتون، وعصير الليمون الحامض، والملح، والكركم، والفلفل الأحمر الحار، والبابريكا، والفلفل الأسود، والكمون، وبهار المندي، والثوم في وعاء، ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أحدثي شقوقاً بالسمك باستخدام سكين، ثم ادهني السمك بالتتبيلة السابقة، واتركيه منقوعاً بالتتبيلة لحوالي ساعة ونصف.

ضعي السمك في صينية فرن، ووزعي شرائح البطاطس في الصينية.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تمام نضج السمك، ثم قدميه ساخناً.

فوائد تناول السمك

توفر العناصر الغذائية الأساسية

تمنحك الأسماك كميات كبيرة من فيتامين د لأنها من أفضل المصادر الغذائية لهذه المغذيات الأساسية ،والأسماك الدهنية أو الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل غنية أيضًا بالفوسفور والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين B2.

تحسن صحة القلب

تحتوي الأسماك الدهنية على معظم أحماض أوميغا 3 الدهنية وهي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يتم الترحيب بها لتأثيراتها الصحية الجيدة على القلب ،وعلى وجه الخصوص يفيد أوميغا 3 من الأسماك قلبك عن طريق تحسين الدهون ، وخفض ضغط الدم ، ومكافحة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

تحمي الدماغ

تفيد أوميجا 3 أدمغة البالغين أيضًا ،ففي عام 2018 وجد الباحثون أن البارفالبيومين ، وهو بروتين موجود في العديد من أنواع الأسماك ، ساعد في منع تكوين لويحات في الدماغ والتي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمرض باركنسون ، وهو اضطراب دماغي يسبب الرعاش والبطء والتصلب.

تعزز الصحة العقلية

وجدت العديد من الدراسات الحديثة أن تناول الأسماك بانتظام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

تحافظ على الرؤية الجيدة

يساعد تناول الأسماك بانتظام في الحفاظ على وضوح الرؤية وعينيك في أفضل حالاتها، خاصة مع تقدمك في العمر.

تحسن نوعية النوم

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، فإن تناول السمك قد يؤدي إلى تحسينه حيث يعتقد الخبراء أن الأسماك قادرة على تحسين نوعية النوم بسبب التركيزات العالية من فيتامين د.

تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

يساعد فيتامين د الموجود في الأسماك أيضًا على تنظيم جهاز المناعة لديك ، ويمنعه من مهاجمة الخلايا السليمة عن طريق الخطأ، ويمكن أن يؤدي الضرر الخلوي الناجم عن هذه الظاهرة إلى أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض السكري من النوع الأول والتصلب المتعدد ومرض الاضطرابات الهضمية.

تساعد في الوقاية من الربو

في دراسة حديثة ، وجد الباحثون أن أنواعًا معينة من أوميغا 3 من الأسماك مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالربو بنسبة 62% ، وهي حالة مزمنة تتسبب في تضيق وتضخم الممرات الهوائية ، مما يجعل التنفس صعبًا ،وفي الوقت نفسه أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن الاستمتاع بالأسماك بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالربو عند الأطفال بنسبة 24٪.