جثة بها 13 جرحًا قطعيًا.. شاب ينهي حياة عشيقته بعد اكتشافه علاقتها بآخرين

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، على جثة عشرينية نائمة على ظهرها بدون ملابس ومتوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.



جثة عارية بها 13 جرحًا قطعيًا..شاب ينهي حياة عشيقته بعد اكتشافه علاقتها بآخرين بالخليفة



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة عشرينية نائمة على ظهرها بدون ملابس ومتوفية داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، وعُثر على جثتها عارية بدون ملابس داخل شقة سكنية بمنقطة الخليفة، بالإضافة إلى وجود كدمات في الوجه والجسم وبها 13 جرحًا قطعيًا في مناطق مختلفة بالجسم.

بالفحص تبين أن وراء الجريمة شخصًا له معلومات جنائية سوابق، وأن المجني عليه دائمة التردد عليه بالشقة مسرح الجريمة، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وكشف المتهم إقامة المجني عليها لعلاقات شرعية مع مجموعة أشخاص آخرين، وقرر الانتقام منها وضربها بعصابة خشبية محدثًا بها الإصابات المذكورة، وتمكن رجال الأمن من ضبطه.

وفي سياق آخر ، أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بإدارة صفحة لترويج بيع شهادات جامعية مزورة فى المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.



وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية.



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لشهادات جامعية بمقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المُشار إليه وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - عدد من الشهادات الدراسية ممهورة بأختام منسوبة لجامعات وكليات مختلفة "مزورة" - طابعة ألوان - جهاز حاسب آلي - عدد 4 أختام "مقلدة").



واعترف بإنشائه الحساب للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل مبالغ مالية وأن الأدوات والأجهزة المضبوطة يستخدمها في اصطناع الشهادات المزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.