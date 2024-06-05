إنجازات داعمة.. أنباء عن استكمال "سويلم" مسيرته بوزارة الموارد المائية والرى

ترددت أنباء شبه مؤكدة على استمرار الدكتور هاني سويلم، وزيرا للري والموارد المائية، في منصبه، وذلك لاستكمال ملفات مهمة تحظى باهتمام القيادة السياسية، من أجل تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.

حياه كريمة

وأثبت "سويلم" كفاءة في أداء مهام عمله بالوزارة، حيث شارك في مبادرة "حياة كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 7000 كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، ومتابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، ومنطقة تجريبية رائدة في أسوان، كما يوجد مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليونا م3/ يوم وكذلك الانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل في مشروع محطة الحمام.

كما نجح فى العديد من المشروعات التنموية بالدول الإفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير الفروع المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو وأصبحت مصر رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة ، وإستضافة الإجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للامكاو خلال يونيو 2023كما نفذت الوزارة مناطق ريادية لقياس التأثير الإيجابى للرى الحديث على الإنتاجية المحصولية وترشيد المياه وإنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول ، ومتابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان ، ومع وجود خطه إستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى ، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 50 ألف منشأ مائى وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف ، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى فى زمام 6 مليون فدان ، وتجديد الشبكات فى زمام 2.36 مليون فدان . وكذلك مشروع لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام ، بخلاف إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والإحتياجات المائية المختلفة .

وتم تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمى ، ورقمنة الوثائق ، وإنشاء تطبيقات لخدمة قطاعات الوزارة والاعتماد على دراسات بحثية بالمركز القومى لبحوث المياه لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة فضلاً عن تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة ، وتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية كنموذج ناجح يمكن تكراره مستقبلا وتطوير حدائق القناطر الخيرية وإنشاء المركز الثقافى الأفريقى وتطوير النصب التذكارى بأسوان .

أسابيع القاهرة للمياه

كما عقد أسابيع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018 وحتى الآن وإسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار ، وإطلاق "نداء القاهرة للعمل" خلال الاسبوع الخامس ووضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمى خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ وتنظيم جناح ويوم للمياه وإطلاق مبادرة AWARe خلال مؤتمر COP27 وهناك مجهودات متميزة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه و تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN وعقد أول الأنشطة التدريبية فى شهر مايو الماضى مع إمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة بمركز التدريب الإقليمى ومركز تدريب معهد الهيدروليكا وأعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومتر ، ومشروع رائد بإستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومتر من الشواطئ وكان آخر البروتوكولات الموقعة ما شهده الوزير من توقيع بروتوكول تعاون مع المساحة العسكرية للإستفادة من المحطات المساحية الثابتة .

قناطر أسيوط الجديدة

كما تم الإنتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ، والعمل على إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة وأيضاً تدعيم قناطر زفتى وجمجرة والبستان وأصفون والكلابية والراهبين وكفر ربيع وأهوسة الإسماعيليه وسرياقوس ، وتحديث انظمة تشغيل بوابات هويس دمياط ومفيض اسنا بالإضافة الى دور هام لهيئة المساحة فى حصر الأملاك والرفع المساحى للمشروعات القومية ومواقع "حياة كريمة" والأحوزة العمرانية وتحديد التعديات .