إنطلاق مبادرة «هتقدر فى 10 أيام» للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية

مؤسسة حياة كريمة:

انطلقت اليوم الأربعاء، مبادرة "هتقدر فى 10 أيام" التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك للمراجعة النهائية لمنهج طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى، فى مختلف الإدارات التعليمية بالشرقية.

شملت اعمال المبادرة فى محافظة الشرقية، مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة فى عدد 11 إداراة تعليمية بالمحافظة وهم: «الزقازيق، وفاقوس، والحسينية، وكفرصقر، وأولاد صقر، وههيا، وديرب نجم، والإبراهيمية، والقرين، وبلبيس، ومشتول السوق»، بتموسط مشاركة نحو 4 آلاف طالب وطالبة يوميًا على مستوى الشرقية.

تضمنت فعاليات المبادرة مراجعة للمنهج التعليمى لطلاب وطالبات الثانوية العامة من خلال أفضل المعلمين المتخصصين فى المواد التعليمية .

قال الدكتور أسامة عبد القادر منسق حياة كريمة بالشرقية، أن الهدف السامى من أهداف مؤسسة حياة كريمة هو بناء الإنسان، وهذه المبادرة تأتي لدعم الطلاب علمياً ونفسياً قبيل موسم الإمتحانات .

وأضاف منسق حياة كريمة بالشرقية، أن مبادرة هتقدر فى 10 أيام تستهدف جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة فى محافظة الشرقية، للمراجعة النهائية للمنهج بمشاركة كوكبة من المدرسين المتخصصين فى المواد التعليمية، مؤكدًا أن المبادرة تستقبل متوسط 4 آلاف طالب وطالبة يوميًا من قسمي العلمى والأدبى .

وأختتم «عبد القادر» حديثة قائلاً: جزء كبير من نجاح فعاليات ومبادرات المؤسسة يعود إلى التنظيم الجيد، موجهًا الشكر لكافة متطوعين حياة كريمة، الذين يواصلون الجهد والتعب من أجل الخروج بالشكل اللائق فى جميع الفعاليات التى تنظمها المؤسسة.