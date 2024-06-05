أمينة صبري: جزائريون أطلقوا اسم «صوت العرب» على أبنائهم حبا في الإذاعة المصرية

أكدت الإذاعية أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق، أن هناك بعض أولياء الأمور في دولة الجزائر؛ قاموا بتسمية أبناءهم باسم «صوت العرب» شغوفًا بحب إذاعة صوت العرب، خاصة وقت الحروب في الزمن القديم.

وأضافت أمينة صبري خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، «قابلت شخصا هناك اسمه صوت العرب ولما سألته كان فخورا جدًا ومعتزا باسمه».

معظم برامج الإذاعة في البداية كان يغلب عليها الطابع الاجتماعي

وكشفت رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق، عن بدايتها في العمل الإذاعي، قائلة : «معظم برامج الإذاعة في البداية كان يغلب عليها الطابع الاجتماعي، وعندما ذهبت إلى الإذاعة والتلفزيون انضممت إلى إدارة المنوعات».

وتابعت الإذاعية أمينة صبري: «كان هناك برنامج صباحي حينها تقديم الأستاذ الكبير سعد زغلول نصار، وفي هذا التوقيت تم السماح لي بترديد عنوان القصيدة فقط ثم يكملها الأستاذ سعد زغلول».

90 عاما مرت اليوم على افتتاح الإذاعة المصرية في 31 مايو 1934، برئاسة سعيد باشا لطفى، وكان الافتتاح بصوت أحمد سالم بكلمة «هنا القاهرة» وقرآن كريم للشيخ محمد رفعت وحفلة على الهواء لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.

الإذاعة المصرية حدوتة كبرى عمرها 90 سنة وهى الجامعة التى تخرج فيها كبار الإعلاميين الذين أثروا ساحة الإعلام العربى منذ القرن الماضى.



الأجيال الجديدة لابد أن تعلم أن برامج الإذاعة المصرية ساهمت بقوة فى ثقافة الشعب المصرى وكانت بحق جامعة للتثقيف، بشكل عام نستعرض فى هذا التقرير أهم البرامج فى تاريخ الإذاعة المصرية ومدى تأثيرها المباشر على المجتمع المصرى.

«كلمتين وبس» للعملاق الراحل فؤاد المهندس، الذى استمر من عام 1973 حتى وفاته 2006، برنامج «شاهد على العصر» للإذاعى الكبير عمر بطيشة من أقوى البرامج فى تاريخ الإذاعة المصرية، استضاف صفوة المجتمع المصرى والعربى، ليقدموا شهادتهم على العصر بصدق وأمانة، «على الناصية» للإذاعية الراحلة أمال فهمى، برنامج تاريخى استمر على مدى أكثر من نصف قرن.

«زيارة لمكتبة فلان» لنادية صالح، «ع الماشى» للإذاعى الراحل صبرى سلامة، «فنجان شاى» لسامية صادق، «صحبة وأنا معهم» لآمال العمدة، «بصراحة» لوجدى الحكيم، «قطوف الأدب من كلام العرب» لأمين بسيونى، «حديث الذكريات» لأمينة صبرى، «عصر من الغناء» لجلال معوض، «أضواء على الجانب الآخر» لنجوى أبوالنجا، «تسالى» لإيناس جوهر، «غنوة وحدوتة» لأبلة فضيلة، «طريق السلامة» لآيات الحمصانى، «أخبار حقيقية»، «قل ولا تقل»، «قال الفيلسوف» لسميرة عبدالعزيز وإسلام فارس، «لغتنا الجميلة» لفاروق شوشة، «ألحان زمان» لهالة الحديدى.

التعليق على مباريات الدورى العام لفهمى عمر، «أبناؤنا فى الخارج» لشيرين غالب، «الغلط فين» لعلى فايق زغلول، «من تسجيلات الهواة» لمشيرة كامل، «صوت المعركة» لحمدى الكنيسى.

كل هذه البرامج على سبيل المثال وليس الحصر.

حدث ولا حرج عن الشخصيات الإذاعية التى حملت لواء الإذاعة المصرية على مدى عقود طويلة منهم، أحمد سالم، سعيد لطفى، على خليل، طاهر أبوزيد، فهمى عمر، وجدى الحكيم. أمين بسيونى، سامية صادق، آمال العمدة، عمر بطيشة، محمد مرعى، أمنية صبرى، نجوى أبوالنجا، نادية صالح، صبرى سلامة، أحمد سعيد، سلوان محمود، شيرين غالب، أمال فهمى، آيات الحمصانى، حمدى الكنيسى، عبدالرحمن رشاد، انتصار شلبى، ونجوان قدرى، محمد نوار، الرئيس الحالى للإذاعة المصرية، وعمر عبدالخالق، وأحمد الليثى، وسعد مصطفى، و المخرجين المبدعين، محمد علوان، وحسنى غنيم، وعبده دياب، ولا ننسى سهير الباشا، والدكتورة هاجر سعد الدين.

الإذاعة المصرية ساهمت بقوة فى نشر الثقافة الدينية عندما تم افتتاح إذاعة القرآن الكريم فى مارس 1964 وخلقت أصوات كبار القراء عبر الأثير على مدى 60 عاما لتكون عنوانا لنشر مفاهيم الدين الإسلامى الصحيح، إذاعة القرآن الكريم غذاء الروح للملايين فى مصر وخارجها.

كرة القدم ساهمت الإذاعة فى انتشارها قبل التليفزيون، وكان المعلق محمود بدر الدين، أول معلق فى تاريخ مباريات كرة القدم عبر الأثير، وتبعه كبار المعلقين التاريخيين على رأسهم محمد لطيف وعلى زيوار وحسين مدكور وحمادة إمام ومحمود بكر وميمى الشربينى.