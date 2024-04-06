الإذاعة المصرية إبداع لا ينتهى

مهما تعددت الفضائيات والقنوات تبقى الإذاعة المصرية تتمتع بسحر خاص، وأذكر بالإذاعة هنا إذاعتنا العريقة التى يمر على إنشائها الشهر القادم 90 عاما، تلك الإذاعة التى تضم شبكات عريقة ارتبط بها الملايين عبر الأجيال.

الإذاعة المصرية فى شهر رمضان تألقت كالعادة برئاسة الإذاعى الكبير محمد نوار، يكفى ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من تلاوات قرآنية لأعلام القرآن، خاصة قبل الافطار، فضلا عن العديد من البرامج التى تعكس الإسلام الوسطى، الإذاعة التى مر على إنشائها 60 عاما وهى بالطبع جاذبة لأسماع الملايين.

قدمت الإذاعة فى رمضان برامج على أعلى مستوى تعكس مدى التطور فى الأفكار البرامجية على رأسها برنامج «مليون علم للبلد» الذى يذاع يوميا على إذاعة القاهرة الكبرى ويقدمه الإذاعى المجتهد محمد عبدالعزيز، برنامج يحتفى كل يوم بأعلام مصر فى كافة المجالات ويتحدث عنهم ومن اقتربوا منهم. برنامج يصلح للاستمرار طوال العام وليس شهر رمضان فقط لأن مصر مليئة بالأعلام.

برنامج «السرعة صفر» الذى يذاع على شبكة البرنامج العام تقديم الإذاعية الشابة المجتهدة أيضا عزة إسماعيل، التى استضافت العديد من الشخصيات المرموقة فى كافة المجالات وحوارات شيقة بعيدا عن التقليدية، فضلا عن الفترات المفتوحة على العديد من الشبكات التى عكست فضائل وعادات الشهر الكريم وإذاعة صلاة التهجد فى العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وقدم البرنامج العام مسلسل «حكايات البيوت» إخراج على عبدالعال، ولا ننسي بالطبع إذاعة الأغانى المتخصصة فى إذاعة الغناء الأصيل التى ترقى أحاسيس ملايين المستمعين.

سحر الإذاعة الخاص لم ولن ينتهى وتظل الإذاعة المصرية عنوانا للإعلام الراقى.