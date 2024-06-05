عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء إلى ساعتين فقط

حرصاً على مصلحة الطلاب

عادت مدة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى ساعتين فقط وتبدأ من الساعة الثالثة إلى الساعة 7مساء طوال فترة الامتحانات حتى 20يوليو.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء إلى ساعتين وأمس كان يوما استثنائيا ولجأت فيه وزارتا الكهرباء والبترول إلى تخفيف الأحمال 3ساعات نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.