محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التوعوية لنشر الوعى البيئي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: "أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ، وعبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا وبمشاركة 50 متطوع من الكيانات الشبابية بمحافظة الغربية .

بدأت الفعاليات بزراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مدخل مدينة كفر الزيات وشارع الزربيني أحد اكبر شوارع المدينة باتجاه الطريق الزراعي السريع لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لكورنيش كفر الزيات لإطلاق أكبر حملة لتنظيف فرع النيل بكفر الزيات من النفايات البلاستيكية وذلك لنشر الوعي بضرورة المحافظة على البيئة.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لمشاركة الشباب في حملة التنظيف وتحملهم المسئولية تجاه البيئة من حولهم، مؤكدا أن الوعي بقضايا البيئة وآثارها المستقبلية من أهم العوامل المساهمة في التصدي للأزمات البيئة والتعامل معها لتحقيق الاستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة من الموارد المتاحة.

وعقب ذلك انتقل المحافظ لزراعة عدد من الأشجار المثمرة واشجار الزينة بشارع الإسكندرية بحي أول طنطا تصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ، تزامن مع ذلك زراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الطرق العامة والميادين الرئيسية والفرعية والمحاور الرئيسية والطرق السريعة بمراكز ومدن المحافظة احتفالا بيوم البيئة العالمي .