الأربعاء 05 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء تشارك بجلسة حوارية عن «تطور الدراسات الاكلينيكية في إفريقيا» في مؤتمر Africa Health

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت د. هبة خليل، مدير الإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية بهيئة الدواء، في جلسة «تطور الدراسات الاكلينيكية في إفريقيا»، والتي انعقدت خلال فعاليات المؤتمر الدولي Africa Health ExCon  المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة وحضور عدة وزارات وهيئات ومؤسسات مصرية بالإضافة إلى نخبة من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية.

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هيئة الدواء تشارك في ندوة خاصة بالتعاون الإفريقي وتعزيز التصنيع المحلي والصادرات البينية

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هيئة الدواء تشارك بجلسة حوارية عن «الأدوية العشبية» في مؤتمر Africa Health ExCon

وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على هيكلة الإدارات المعنية بتنظيم التجارب السريرية ووظائف كل إدارة، وتم استعراض الجهود المحلية والتعاون الدولي لتوسيع نطاق التجارب السريرية وتوضيح الأهداف المستقبلية لإدارة التجارب السريرية في مصر والخطوات المقترحة لتحقيقها.

 

كما تم مناقشة كيفية تعزيز التقدم والابتكار والتطوير في مجال البحوث السريرية في إطار تطبيق قانون الأبحاث الاكلينيكية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للتجارب السريرية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وجهة نظر كلًا من الجهات الرقابية وشركات البحوث التعاقدية (CRO) والرعاه الرسميين.

 

ياتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء علي تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز التقنيات والمعرفة في مجال البحوث السريرية واتباع القواعد المحلية والدولية.

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