هيئة الدواء تشارك بجلسة حوارية عن «تطور الدراسات الاكلينيكية في إفريقيا» في مؤتمر Africa Health

شاركت د. هبة خليل، مدير الإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية بهيئة الدواء، في جلسة «تطور الدراسات الاكلينيكية في إفريقيا»، والتي انعقدت خلال فعاليات المؤتمر الدولي Africa Health ExCon المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة وحضور عدة وزارات وهيئات ومؤسسات مصرية بالإضافة إلى نخبة من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية.

وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على هيكلة الإدارات المعنية بتنظيم التجارب السريرية ووظائف كل إدارة، وتم استعراض الجهود المحلية والتعاون الدولي لتوسيع نطاق التجارب السريرية وتوضيح الأهداف المستقبلية لإدارة التجارب السريرية في مصر والخطوات المقترحة لتحقيقها.

كما تم مناقشة كيفية تعزيز التقدم والابتكار والتطوير في مجال البحوث السريرية في إطار تطبيق قانون الأبحاث الاكلينيكية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للتجارب السريرية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وجهة نظر كلًا من الجهات الرقابية وشركات البحوث التعاقدية (CRO) والرعاه الرسميين.

ياتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء علي تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز التقنيات والمعرفة في مجال البحوث السريرية واتباع القواعد المحلية والدولية.