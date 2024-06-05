الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء تشارك بجلسة حوارية عن «الأدوية العشبية» في مؤتمر Africa Health ExCon

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

شاركت د.نسمة السيد ، مدير الإدارة العامة لتسجيل الأدوية العشبية بهيئة الدواء المصرية، في جلسة «عصر جديد من الأدوية العشبية من خلال القواعد والدراسات العشبية – أفضل الممارسات وقصة النجاح لهيئة الدواء المصرية»، والتي انعقدت خلال فعاليات المؤتمر الدولي Africa Health ExCon المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة وحضور عدة وزارات وهيئات ومؤسسات مصرية بالإضافة إلى نخبة من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية.

 

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الأدوية العشبية 

وتم خلال الجلسة مناقشة ما تلعبه الأدوية العشبية من دور فعال في تحقيق الرعاية الصحية وما تشهده في الآونة الأخيرة من انتعاش كأحد الأسواق الواعدة نظرًا لتوافرها وقلة تكلفتها، وتم التأكيد على الاهتمام بتلك الصناعة وخضوعها للرقابة من قبل هيئة الدواء المصرية لضمان السلامة والفعالية والجودة وضمان تصنيعها وفقًا لمعايير GMP مع الاهتمام ببناء الأدلة العلمية وتوفير أطر القواعد المعرفية الملهمة كعامل دافع لحل التحديات والعقبات التي تواجه دمج الأدوية العشبية في الأنظمة الصحية بطريقه مبتكرة وفعالة بالإضافة إلى التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة كمدخل إلى مستقبل الأدوية العشبية والتي تتنوع بدءًا من تقنيات الاستخلاص المتقدمة مرورًا بتقنيات النانو ووصولًا للتقنيات الرقمية مما يمهد الطريق لعصر جديد من الأدوية العشبية.

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تبادل الخبرات

يأتي ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز وتبادل الخبرات وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر ودعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية المختلفة حيث يعتبر مؤتمر "صحة أفريقيا 2024" فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا وذلك انطلاقا من المكانة الدولية لهيئة الدواء المصرية.
 


 

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