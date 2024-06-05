دراسة توضح الفرق بين ممارسة التمارين صباحًا وليلًا

أوضحت نتائج دراسة صينية حديثة أجريت في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا أن ممارسة التمارين بعد الاستيقاظ تجعل العظام أقوى وأطول، مقارنة بالتمارين الليلية.

وبحسب "نيو ساينتست"، أجرى الباحثون الدراسة على الفئران، التي تم وضعها على جهاز المشي للتدريب يومياً، لمدة 4 أسابيع.

وأظهرت التجربة أن عظام الفخذ لدى الفئران التي مارست الرياضة بعد الاستيقاظ مباشرة أطول بنحو 3%، وأكثر سمكاً بنحو 25% من التي مارست الرياضة في وقت أقرب إلى موعد نومها.

ويشير ذلك إلى أن الحركة الصباحية قد تسرع من نمو العظام، وتساعد في الحفاظ على كتلة العظام.

وعلى الرغم من أن البشر يختلفون عن الفئران، اقترح الباحثون أنه بالنسبة للأشخاص، الذين يريدون تحسين فوائد ممارسة الرياضة للعظام، فإن هذه النتائج تشير إلى أن التمارين الصباحية قد تكون الأفضل.

ودعا الباحثون إلى التركيز أكثر على نوعية التمرين وليس فقط وقت ممارستها، حيث ثبت أن هذا له تأثير أكبر على صحة العظام. فالسباحة، على سبيل المثال، لا تجلب نفس القدر من الفائدة التي يجلبها الجري للعظام.

وتبدأ كتلة العظام في الانخفاض في منتصف العمر، لذا فإن التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية، كما تشير إليه نتائج الدراسة، مثل الجري والقفز ورفع الأثقال، له أهمية في الوقاية من الكسور مع التقدم في العمر.